📷 Un ancien coéquipier d'Eden Hazard lui rend hommage : "L'une des personnes les plus humbles du football"

Entre 2012 et 2014, Eden Hazard et Demba Ba ont été coéquipiers, à Chelsea. L'attaquant sénégalais, tout comme l'immense majorité de ses anciens partenaires, a apprécié la personnalité du désormais ex-capitaine de notre équipe nationale. "Je n'aime pas chercher les anciennes photos dans mon téléphone, mais cet homme mérite tout le crédit. L'un des gars les plus grands et les plus humbles du football. Tu as rendu fier ton pays. Profite du reste de ta carrière, comme tu l'as toujours fait."

I don't like to go and look for the best pictures in my phone, BUT THIS MAN DESERVES ALL THE HONORS. ONE OF THE GREATEST, HUMBLE GUY IN THE FOOTBALL WORLD.

You did your country proud.

Enjoy the rest of your career like you always did 🖤@hazardeden10 pic.twitter.com/VuOIZ2oRtc