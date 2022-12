Cristiano Ronaldo réagit à l'échec portugais : "La fin de mon plus grand rêve"

Après Neymar, une autre star a quitté la Coupe du Monde en larmes : Cristiano Ronaldo, qui n'a pas pu inverser la tendance en faveur du Portugal contre le Maroc.

Cristiano Ronaldo (37 ans) ne disputera plus de Coupe du Monde. L'élimination du Portugal a mis un terme au rêve du quintuple Ballon d'Or, qui a quitté le stade en larmes ce samedi. Au lendemain de cette défaite, CR7 a réagi via Instagram dans un long message. "Gagner un Mondial avec le Portugal était mon plus grand et plus ambitieux rêve. Par chance, j'ai pu remporter de nombreux titres de dimension internationale, y compris avec le Portugal, mais atteindre les plus hauts sommets du monde au nom de mon pays était mon plus grand rêve", écrit-il.

"J'ai lutté pour cela, j'ai beaucoup lutté. En cinq présences au Mondial en 16 ans, toujours entouré de grands joueurs et aidé de millions de Portugais, j'ai donné tout mon être. J'ai tout donné sur le terrain. Je n'ai jamais abandonné ce combat ni abandonné ce rêve. Malheureusement, hier, ce rêve s'est terminé", continue Ronaldo, avant de s'exprimer sur les critiques subies récemment.

"Ca ne vaut pas la peine de réagir à chaud. Je veux seulement que chacun sache que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, il y a eu beaucoup de spéculations mais mon dévouement pour le Portugal n'a jamais bougé un instant. J'ai toujours lutté pour nos objectifs et je n'ai jamais tourné le dos à mes équipiers et mon pays. Pour le moment, il n'y a rien de plus à dire. Merci, Portugal. Merci, Qatar. Le rêve a été beau le temps qu'il a duré", conclut Cristiano Ronaldo.