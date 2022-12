📷 La Coupe du Monde 2022 se terminera avec un nouveau ballon dès les demi-finales

Vous vous étiez habitués au ballon du Mondial ? Il y en aura désormais un autre pour la fin de la compétition.

Au revoir, Al Rihla : place à Al Hilm. Dès les demi-finales de la Coupe du Monde 2022, un nouveau ballon sera utilisé. Il a été dévoilé par Adidas et par la FIFA ce dimanche. Al Hilm, qui signifie "rêve", fera donc ses grands débuts ce mardi lors d'Argentine-Croatie. Ce ballon comporte les mêmes technologies intégrées que Al Rihla, qui avaient notamment été utilisées pour déterminer si le ballon avait franchi la ligne ou non lors du but du Japon face à l'Espagne.

Les motifs et couleurs d'Al Hilm "s'inspirent des déserts étincelants de la région qui entourent la ville de Doha, de la couleur du trophée de la FIFA World Cup et du motif du drapeau du Qatar" , explique le communiqué de la FIFA.