Un surprenant joueur du mois à l'Antwerp !

Avec seulement 110 minutes chez les professionnels, c'est un petit jeune qui a été élu joueur du mois de novembre du côté de l'Antwerp.

L'Antwerp cale un peu en Jupiler Pro League. En novembre, la Coupe du Monde ayant commencé a stoppé le championnat et seuls trois matchs ont été joués, dont le match de Croky Cup ; l'Antwerp n'en a gagné aucun (0-0 et 2-2 face à Anderlecht et Bruges, une qualification aux tirs au but face à Beveren). Difficile donc d'élire un joueur du mois, et le club a envoyé un message à ses cadres : c'est...Arthur Vermeeren (17 ans) qui a été élu Joueur du Mois de novembre, lui qui a fait ses débuts professionnels en octobre dernier, a joué un petit quart d'heure contre Anderlecht et 90 bonnes minutes contre Bruges.