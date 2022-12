Clubs formateurs des joueurs de la Coupe du Monde : Anderlecht n'est pas le meilleur club belge

La Coupe du Monde au Qatar touche à sa fin et il est toujours intéressant de connaitre un peu mieux les joueurs qui ont foulé les pelouses sous les yeux du monde entier.

Le CIES nous propose une étude assez intéressante. L’observatoire a fait le compte du nombre de joueurs présents à la Coupe du Monde en les classant selon le club dans lequel ils ont été formés. Comme tout classement, il faut un premier et des derniers (nous ne nommerons pas les absents).

À la tête de ce classement, une équipe réputée pour sa formation : l’Ajax d’Amsterdam. Le club entraîné par Alfred Schreuder a envoyé 11 joueurs au Qatar, répartis dans 5 équipes nationales différentes. Il est intéressant de noter que 8 de ces joueurs ont au moins passé le premier tour.

Viennent ensuite deux clubs non-européens. Le Deportivo Saprissa, du Costa-Rica (10 joueurs) et Al-Sadd SC (Qatar) qui ont été les principaux fournisseurs de joueurs de leurs équipes nationales respectives. Vient ensuite le Dinamo Zagreb et ses joueurs croates. Le Sporting Portugal (8 joueurs) arrive derrière.

Et les grands clubs me direz-vous ? Manchester City, Liverpool, le FC Barcelone, le psg, le Real Madrid et Benfica en ont formé 7 présents au Qatar… tout comme Genk, qui est le premier club belge de ce classement. Le Sporting d’Anderlecht suit avec 6 joueurs (tous dans l’équipe nationale belge), alors que Genk a toujours Al-Khannouss présent dans le tournoi, même s’il n’a pas encore disputé la moindre seconde.