Raphael Varane vole au secours de son compatriote : "Il a été solide contre l'Angleterre"

Jules Koundé est l'objet de plusieurs critiques depuis le début de la Coupe du monde. Il peut compter sur le soutien de son compère en défense, Raphael Varane.

Propulsé titulaire en lieu et place de Benjamin Pavard dès le deuxième match de l'Equipe de France lors de cette Coupe du monde, Jules Koundé n'a pas non plus totalement rassuré et s'est retrouvé cible de plusieurs critiques.

Questionné en conférence de presse au sujet de son compatriote, le défenseur central, Raphael Varane, a tenu à le défendre. "Il a été solide contre l'Angleterre. J'ai bien aimé la façon dont il a animé le couloir dans sa communication avec Ousmane (Dembélé) pour bloquer les attaques anglaises. Ce n'est pas son poste de formation. Il est à l'aise, il est solide."

Le défenseur du FC Barcelone peut compter sur l'expérience et le soutien de Varane au sein du vestiaire de l'Equipe de France. "On échange beaucoup, j'essaye d'être proche de lui et de le soutenir du mieux que je peux", a continué Varane. "Il réalise des très bons matchs, j'essaye de lui apporter un maximum de confiance. Il est serein, calme, sait ce qu'il veut, déterminé dans ce qu'il fait."

Prochaine échéance pour les Bleus : la rencontre du Maroc, ce mercredi, en demi-finale de Coupe du monde.