Une révélation de la Coupe du Monde suscite de l'intérêt

Un grand tournoi permet toujours à certains joueurs de s'illustrer.

Kudus est revenu aux Pays-Bas après l'élimination de la Coupe du monde avec le Ghana, mais la question est de savoir pour combien de temps. Son intention est claire, selon The Athletic : Kudus et ses dirigeants étudient actuellement la possibilité d'un départ de ce dernier.

Les Amstellodamois, qui ont bloqué un transfert à Everton lors du dernier jour des transferts l'été dernier, aimeraient avoir au moins 35-40 millions d'euros, même si l'Ajax préférerait ne pas vendre du tout. Everton a toujours un intérêt concret. Les rivaux de la ville, Liverpool, sont également dans la course. En outre, le Borussia Dortmund est mentionné comme une destination potentielle pour Kudus, tandis que des clubs français aimeraient le louer avec une option d'achat.

Le Ghanéen a une préférence pour la Premier League et a une condition pour être utilisé au milieu de terrain. Il n'aime pas jouer en position d'attaquant, ce que l'entraîneur de l'Ajax Alfred Schreuder voit en lui.

Pour le moment, aucune discussion formelle n'a eu lieu entre Kudus et d'autres clubs, ajoute The Athletic. Il est encore sous contrat à l'Ajax pour deux ans et demi. Lors de la Coupe du monde, le Ghanéen a impressionné, avec notamment deux buts contre la Corée du Sud.