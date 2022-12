Arsenal - AC Milan : Lokonga fait chuter Origi, Saelemaekers et Vranckx

Gunners et Rossoneri se retrouvaient ce mardi pour un amical à la Dubai Super Cup.

Côté Arsenal, on retrouvait Albert Sambi Lokonga titulaire. L'ancien d'Anderlecht a joué l'entiéreté de la rencontre au milieu du terrain. Sans Charles De Ketelaere, le Milan AC alignait par contre ses trois autres Belges d'entrée : Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Aster Vranckx. Tous trois (Saelemaekers à la 46e pour Diaz, Origi à la 56e pour Lazetic et Vranckx à la 80e pour Bennacer) ont été remplacés en seconde mi-temps.

Au niveau du score, c'est Arsenal qui a pris les commandes avec un superbe but d'Odegaard à la 21e. Reiss Nelson a doublé la mise avant la mi-temps (43e, 2-0). Fikayo Tomori, non sélectionné avec l'Angleterre pour la Coupe du monde, a réduit l'écart à la 78e mais cela n'a pas été suffisant. Arsenal remporte cette rencontre 2-1, et a également gagné la traditionelle séance de penaltys (4-3).