Eden Hazard cité en Serie A !

Il a tourné la page de l'équipe nationale, mais Eden Hazard va désormais tenter de remettre sa carrière en club sur de bons rails. Cela passera-t-il par un changement de club ?

Eden Hazard (31 ans) n'a disputé que trois bouts de matchs en Liga cette saison, et reste sur 9 matchs d'affilée sans décoller du banc. Pour un joueur fit, c'est une véritable gifle et l'avenir d'Eden au Real Madrid semble bouché. De quoi envisager un départ ? D'après Matteo Barzaghi, journaliste pour Sky Italia, il y a en tout cas un club sur les rangs : l'Inter Milan.

L'Inter souhaiterait jouer sur les connexions entre Lukaku et Hazard et relancer le désormais ex-Diable Rouge en Serie A. Des discussions existeraient également entre l'Inter et Chelsea pour conserver Romelu Lukaku au-delà de cette saison. Concernant Hazard, sous contrat jusqu'en 2024, il pourrait également être prêté, ou au moins transféré à un prix largement inférieur à celui mis par le Real Madrid.