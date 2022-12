Lionel Scaloni, symbole du renouveau de l'Argentine

Depuis l'arrivée de Lionel Scaloni à sa tête, l'Argentine ne cesse de gravir à nouveau les échelons et est désormais à un match de remporter son premier titre mondial depuis 1986.

Au lendemain de l'élimination de l'Argentine de la Coupe du monde 2018 face à la France (4-3 en huitièmes de finale), la question se pose : qui nommer à la place de Jorge Sampaoli, dont les préceptes de jeu et les choix durant le tournoi ont été contestés par les cadres du vestiaire, notamment Lionel Messi ?

Le choix se porte alors sur Lionel Scaloni, dont l'expérience dans le coaching se limite à l'époque à assistant de Séville et de l'Argentine, où il a également officié en tant qu'entraîneur des jeunes. Autant dire qu'au pays, peu croient en sa capacité de redorer le blason d'une Albiceleste qui échoue au niveau mondial depuis 1986 et 1993 au niveau continental. La critique est également émise par Diego Maradona. "Scaloni est un très bon gars mais il ne pourrait même pas diriger la circulation ! Comment peut-on lui confier la sélection ?", lance "El Pibe de Oro", jamais avare en déclarations choc.

Pourtant, 4 ans plus tard, le choix de nommer un jeune manager alors que durant les années précédant son règne, ce ne sont que des vieux briscards qui se sont cassés les dents (Bielsa, Pekerman, Martino, Sabella, Maradona lui-même), semble avoir été le bon.

Lors de la Copa América 2019, personne ne voit l'Argentine aller jusqu'au bout, elle qui enchaîne les désillusions dans la compétition et deux finales perdues d'affilée face au Chili. Elle ne le fera pas, mais ralliera la demi-finale et s'inclinera face au Brésil (2-0). Les choses sont en train de changer. Et ce sera avec Scaloni, alors prolongé jusqu'en 2026.

Les choix de Scaloni décide de faire confiance à la nouvelle génération et fait de joueurs tels que Lautaro Martinez, Emiliano Martinez ou Rodrigo De Paul des cadres de l'équipe. L'Argentine réalise ensuite une Copa America 2021 de haute volée et prend sa revanche sur le Brésil en remportant la victoire finale. Ce sacre tant attendu soude le groupe et centre les attentes de tout un pays : l'Argentine est peut-être de retour au premier plan.

Cela se confirme par après : l'Argentine termine deuxième des éliminatoires et se qualifie facilement pour la Coupe du monde 2022. L'Argentine arrive au Qatar avec l'étiquette d'équipe invaincue depuis 36 matchs. Pourtant, l'expérience des derniers rendez-vous et la défaite en ouverture face à l'Arabie Saoudite incite les pronostiqueurs à ne pas placer l'Argentine parmi les favoris. Cela arrange bien Scaloni, qui déclare que l'Argentine n'est "d’aucune manière" obligée de gagner la Coupe du monde.

Un parcours solide plus tard, marqué par le supplément d'âme apporté par son sélectionneur, le dévouement et l'implication de tous les instants de ses joueurs, mêmes les moins réputés (Molina, Fernandez, McAllister,..), la "Scaloneta" - le surnom désormais donné à la sélection en Argentine - est à un match de la gloire. Et si Messi a rendez-vous avec la gloire ce dimanche, il devra beaucoup à Scaloni, lui qui l'a convaincu de revenir après l'échec de 2018.