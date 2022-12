Une équipe de France décimée avant la finale de la Coupe du monde ?

Les inquiétudes continuent de s'accumuler en Equipe de France, à deux jours de disputer la finale de la Coupe du monde.

Le groupe de l'Equipe de France est actuellement touchée par un virus. Face au Maroc, Dayot Upamecano avait dû déclarer forfait, Adrien Rabiot n'avait même pas fait le déplacement, et Kingsley Coman avait lui aussi été touché par ce fameux syndrôme viral.

Si les trois joueurs vont mieux, c'est dorénavant d'autres éléments très importants qui inquiètent. Selon L'Equipe et RMC Sport, Raphael Varane et Ibrahima Konaté sont à leur tour malades. De plus, L'Equipe ajoute que Theo Hernandez fait l'objet d'une attention particulière, lui qui a été touché au genou face au Maroc. Sa séance d'entraînement de jeudi a été allégée.

Varane est titulaire indiscutable, pilier de la défense centrale des Bleus. Theo Hernandez remplace son frère, Lucas, depuis le début du tournoi et s'est montré très performant. Konaté, quant à lui, a remplacé Upamecano face au Maroc et a réalisé un très bon match. Autant dire qu'une nouvelle absence dans ce groupe français déjà particulièrement diminué serait un gros coup dur.