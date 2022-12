Officiel : Everton annonce le départ d'un joueur

Salomon Rondon et Everton, c'est fini. Après un début d'exercice 2022-23 décevant (8 matchs toutes compétitions confondues, aucun but inscrit), le buteur vénézuélien de 33 ans a décidé de rompre son contrat avec les Toffees.

"Salomon Rondon a quitté Everton avec effet immédiat après avoir conclu un accord avec le Club pour mettre fin à son contrat. L'attaquant vénézuélien a rejoint le club en provenance de l'équipe chinoise Dalian Professional en août 2021 et a fait 31 apparitions pour Everton, commençant 13 matches et marquant trois buts. L'accord du joueur de 33 ans devait initialement se terminer fin juin 2023. Tout le monde à Everton souhaite à Salomon tout le meilleur pour l'avenir", précisent les Toffees dans leur communiqué.

