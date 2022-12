🎥 Diego Forlan a toujours un joli touché de balle !

Lors d'un match de futsal, Diego Forlan a exhibé toute sa technique en inscrivant un très joli but.

"Il en reste toujours quelque chose" : voilà les mots que Diego Forlan joint à cette vidéo prise lors de la FIFA Legends Cup. Cette compétition amicale en salle réunit des légendes de tous les continents, et se tenait jusqu'à ce vendredi. L'ancien buteur international uruguayen a notamment régalé d'un but en talonnade digne de ses plus belles années.