Lionel Messi pourrait devenir le joueur le plus décisif de l'histoire de la Coupe du Monde

Décisif à 19 reprises en phase finale de Coupe du Monde, Lionel Messi pourrait encore décrocher un nouveau record.

Auteur d'une Coupe du Monde pleine ornée de six buts et deux passes décisives, Lionel Messi espère plus que tout remporter le seul trophée qui manque à son palmarès : la Coupe du Monde. Finaliste en 2014, La Pulga n'a jamais réussi à soulever le trophée le plus précieux de l'histoire du football, malgré plusieurs éditions pleines.

Lors de cette finale contre la France, ce dimanche, le joueur du Paris Saint-Germain pourrait décrocher un nouveau record : celui du joueur le plus décisif de l'histoire de la compétition. Actuellement, Lionel Messi occupe la 5e place du classement, avec onze buts et huit passes décisives. Cette performance le place au pied du podium, derrière Pelé (12 buts et 8 passes décisives), Gerd Müller (14 buts et 6 passes décisives), Ronaldo Nazario (15 buts et 5 passes décisives) et Miroslav Klose (16 buts et 5 passes décisives).

Pour Lionel Messi, il faudra donc se rendre décisif à deux reprises pour rejoindre l'attaquant allemand en tête du classement. Pas une mince à faire. Cependant, lorsque l'on connaît la détermination de Messi et de toute la sélection argentine, rien n'est impossible. Réponse ce soir, sur le coup de 18h00... au minimum.