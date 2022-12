Nationale 1 : Le RFC Liège remporte le choc contre La RAAL

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège recevait La RAAL La Louvière lors de la dix-huitième journée de Nationale 1.

Choc au programme ce dimanche après-midi en Nationale 1 sous un froid polaire du côté de Rocourt. Le RFC Liège croisait le fer avec la RAAL avant la trêvr hivernale.

Les locaux, qui obtenaient rapidement deux occasions avec un tir de Nyssen (5e) et une tête de Perbet (7e) qui filaient à côté du cadre, ouvraient finalement le score via Perbet, très bien servi par Prud'Homme (12e), 1-0. Les visiteurs réagissaient puisque Franco poussait Debaty à sortir avant de récupérer le cuir et de tenter sa chance, mais Van Den Ackerveken repoussait le ballon sur la ligne (22e). Corneillie sautait plus haut que tout le monde sur corner, mais Debaty était vigilant (36e). Mputu faisait le break avant la pause avec une belle reprise de la tête (39e), 2-0.

En seconde période, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Le matricule 4 gérait son avantage face à des Loups qui subissaient. Debaty passait d'ailleurs une journée tranquille puisque il n'avait effectué que deux arrêts faciles. Le score ne bougeait plus, le RFC Liège s'imposait logiquement.

Avec cette victoire, Liège reste deuxième avec 41 points au compteur, la RAAL reste juste derrière avec 36 unités.

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Van Den Ackerveken, Lambot, Nyssen, Loemba, Prud'homme, Bruggeman (Gendebien 65e, Cavelier 82e), Mputu (Mouchamps 82e), Perbet

RAAL La Louvière : Herman, Faye, Corneillie, Vanhecke (Franssen 60e), Franco, Francotte, Gueulette (Vroman 75e), Vanzo, Gobitaka, Saidi (Fiore 46e), Calant

Arbitre : Quentin Malhaise

Avertissement : Loemba (73e) ; Francotte (50e), Corneillie (62e) et Gobitaka (86e)

But : Perbet (12e), Mputu (39e)