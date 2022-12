Voici les 14 stades où le Maroc souhaiterait accueillir la Coupe du Monde 2030

Le Maroc va-t-il surfer sur son succès de la Coupe du Monde 2022 et obtenir l'organisation d'un Mondial à son tour ?

Le Maroc fait partie des pays ayant officiellement déposé leur candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Une candidature qui fera face à une sacrée concurrence car pour le centenaire du Mondial, il est bien possible que la FIFA décide de retourner en Amérique du Sud, là où tout a commencé, et la candidature Uruguay-Argentine-Chili semble avoir une longueur d'avance.

Qu'à cela ne tienne : on connaît les 14 stades qui pourraient accueillir des matchs de la Coupe du Monde en 2030 si le demi-finaliste de 2022 venait à créer la surprise. Le match d'ouverture et la final seraient prévus au Grand Stade de Casablanca, encore en construction et dont l'inauguration est prévu pour 2025. Notons d'ailleurs qu'aucun des stades de cette liste n'est actuellement prêt à être utilisé.