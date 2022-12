Vrancken évoque le mercato hivernal : "À certains postes, nous sommes trop courts"

Wouter Vrancken et Genk visent le titre, même s'ils préfèrent éviter un peu plus ce mot. La Coupe est également importante pour les Genkois, qui accueillent Anderlecht ce mercredi soir.

Genk va s'activer lors du prochain mercato hivernal. "Nous allons essayer d'apporter de la qualité au sein du groupe. À certains postes, nous sommes trop courts. Surtout sur le plan offensif, en raison de la blessure d'Oyen et de l'histoire autour d'András Németh et de Mika Godts", a confié Wouter Vrancken dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Ces deux derniers ne veulent pas encore prolonger leur contrat et ont été envoyés au noyau B. ''Je soutiens à 200 % la décision du club de les envoyer au noyau B. Attention : j'ai toujours de bonnes relations avec eux - Németh a d'ailleurs bien commencé la saison. Mais, surtout avec l'un d'entre eux, les exigences de l'entourage sont tout simplement hallucinantes. Est-ce qu'ils pensent au moins au développement de ces gars là ? J'en doute. Je ne vais pas entrer dans les détails."

Onuachu et Mike Trésor devraient également susciter l'intérêt prochainement. ''Il serait normal qu'il y ait un intérêt. Et puis je regarde aussi notre arrière droit (Daniel Muñoz, ndlr) - qui en est à cinq buts et cinq passes décisives. Mais je ne vis pas dans la peur, car ils indiquent qu'ils aimeraient rester."