Deux assists pour Kevin De Bruyne, Manchester City élimine Liverpool en EFL Cup

Un Kevin De Bruyne en grande forme a été par deux fois décisif contre Liverpool.

Visiblement, Kevin De Bruyne n'a pas traîné la morosité de l'élimination en Coupe du Monde à Manchester City. Pour ce retour à la compétition, les Citizens affrontaient d'emblée Liverpool en 8e de finale de l'EFL Cup, la Coupe de la Ligue anglaise. Dès la 10e minute, lancé côté gauche, Kevin De Bruyne offrait un véritable amour de centre qu'Erling Haaland, toujours aussi affûté, envoyait au fond d'une reprise de volée parfaite (1-0, 10e).

Dans ce match lors duquel manquaient encore notamment à l'appel les internationaux brésiliens, Liverpool allait vite revenir au score via Fabio Carvalho (20e, 1-1). L'anti-héros du soir sera cependant Red : Darwin Nunez, déjà auteur d'un Mondial médiocre, n'a visiblement pas la tête à son match et se troue deux fois en fin de première période.

Après Haaland, c'est un autre joueur ayant suivi le Mondial à la maison qui lance la seconde période sur les chapeaux de roue : bien trouvé côté droit, Riyad Mahrez enrhume son défenseur et enroule magnifiquement (47e, 2-1). À peine le temps de remettre la balle en jeu que Liverpool revient encore dans le match : Mohamed Salah est à la fête - tiens donc, encore un joueur resté à la maison pendant la trêve (48e, 2-2). La série s'arrête cependant là : l'international néerlandais et quart de finaliste Nathan Aké est trouvé par un ballon magistral de Kevin De Bruyne, encore, à la 58e (3-2).

De Bruyne puts it on a plate for Nathan Ake 🎯 pic.twitter.com/4yYZOAAEXQ — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2022

La rencontre restera très rythmée, et d'un très haut niveau, mais aussi tendue - Fabinho aurait pu être exclu pour un mauvais geste sur Rodri. Il n'en sera rien et Liverpool pourra continuer à pousser, jusqu'à un inexplicable raté de plus signé Darwin Nunez. Les Reds sont éliminés, et c'est une opportunité de trophée en moins.