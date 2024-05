La direction du Club Bruges va devoir réfléchir : Denis Odoi mérite un nouveau contrat

"Ils savent ce qu'ils obtiennent s'ils me donnent un nouveau contrat." Signé : Denis Odoi dimanche soir. Le défenseur latéral/milieu de terrain a été réhabilité sous Nicky Hayen et a prouvé qu'il est tout sauf usé.

Bien peu auraient pensé qu'Odoi pourrait rester au plus haut niveau jusqu'à ses 35 ans. Parce que l'ex-latéral dégageait un peu de réserve, ne paraissait pas prendre de plaisir, mais aussi parce qu'il a parfois été fort critiqué.

Son transfert à Fulham a tout changé. À Londres, il a appris à vraiment apprécier le jeu et il a été apprécié lui-même. C'est ce dont il a besoin : sentir qu'il est désiré. Après son but victorieux contre Anderlecht, il a envoyé un message clair à la direction du Club.

"Ce but m'a procuré tellement de plaisir. Non pas parce que c'était contre mon ancien club, mais parce qu'en début de saison, beaucoup de doutes planaient sur moi. Sur moi en tant que joueur et sur mon âge. Je suis surtout content d'avoir prouvé aux gens au sein et en dehors du club qu'ils avaient tort."

Odoi aura 36 ans la semaine prochaine, mais il veut continuer. Idéalement au Club Bruges. En décembre, ils avaient en fait déjà pris une décision : il ne recevrait pas de nouveau contrat. Ronny Deila le considérait comme un "bouche-trou".

Denis Odoi finalement prolongé ?

Hans Vanaken a plaidé en sa faveur : "Denis est important pour nous à deux niveaux", a-t-il déclaré hier. "Tout d'abord, sa manière de jouer est incroyable. Denis se donne toujours à 100% pour l'équipe."

"Et en dehors du terrain, il est vraiment une figure de leader dans le vestiaire. Denis est quelqu'un qui parle beaucoup et motive les jeunes. Il est crucial et il a prouvé à nouveau ce qu'il peut apporter à notre équipe."

Si votre capitaine et double Soulier d'Or dit quelque chose de tel, peut-être vaut-il mieux écouter. Denis Odoi ne coûte pas bien cher. On dit qu'il gagne actuellement environ un demi-million par an, mais il est prêt à faire des concessions.

Car ni Amuzu, ni Angulo n'ont réussi à faire quoi que ce soit contre lui : "Nous avons mis nos joueurs les plus rapides face à un joueur de 36 ans, mais cela n'a rien donné", a même déclaré Brian Riemer. De quoi faire réfléchir Bob Madou et son équipe...