Hans Vanaken ultra dominant : "Il a le niveau pour jouer un rôle à l'Euro"

Hans Vanaken était à nouveau au top contre Anderlecht. Le milieu de terrain ne perd jamais le ballon et prend toujours les bonnes décisions. Un avis que rejoint l'ancien sélectionneur René Vandereycken.

Le Club Bruges a arraché une victoire très importante sur le terrain d'Anderlecht en s'adjugeant le Topper dimanche. Un succès impliquant l'intégralité de l'équipe, à commencer par Nicky Hayen.

"À mon avis, il s'est très bien adapté en ajoutant un milieu de terrain supplémentaire dans l'équipe", a déclaré Vandereycken à Het Nieuwsblad.

"Le jeune milieu de terrain d'Anderlecht, qui mise sur la technique et la vivacité, s'est avéré incapable de rivaliser avec le milieu de terrain plus expérimenté et combatif du Club Bruges avec Vetlesen et Nielsen qui défendent beaucoup et ont de l'endurance."

"Le joueur référence qu'Anderlecht n'avait pas"

Mais c'est surtout Vanaken qui a tout simplement été insaisissable. "Il savait où se placer dans ce nouveau milieu de terrain. Il était entre les lignes. Son importance résidait dans le calme qu'il dégageait."

"Toujours disponible, il a rarement perdu le ballon, permettant ainsi de poursuivre les actions : il était le joueur de référence qu'Anderlecht n'avait pas."

Ces performances en Champions Playoffs lui vaudront-elles une place parmi les 26 de Domenico Tedesco, bien que ce dernier ne semble pas envisager cette option ? "Je ne vais pas dire que Domenico Tedesco devrait l'emmener à l'Euro mais je suis convaincu qu'il a le niveau pour jouer un rôle dans un Euro."