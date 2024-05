Le minimum syndical de la part de Lukaku ? "J'en attendais plus de lui..."

Romelu Lukaku a réussi à s'installer à l'AS Rome et à convaincre après les doutes de l'été passé. Mais tout le monde n'est pas convaincu par sa saison.

Romelu Lukaku a signé à la Roma l'été passé au terme d'une saga interminable, et rapidement fait taire les doutes. Le Belge a par moments retrouvé un niveau comparable à celui qu'il pouvait atteindre à l'Inter Milan, même si l'AS Rome n'a pas vécu une belle saison.

Avec 21 buts en 47 matchs, Lukaku n'est cependant pas parvenu à hisser la Louve dans le top 4 de la Serie A, synonyme de Ligue des Champions. L'argent de la reine des compétitions semblait la seule façon pour la Roma de transférer "Big Rom" à titre définitif depuis Chelsea.

Ce ne devrait pas être le cas. Et certains ne voient pas ça comme une mauvaise chose. C'est le cas d'Andrea Barzagli, ancien défenseur international italien (73 caps) qui a pris sa retraite en 2019 et est consultant pour DAZN. L'ancien de la Juventus n'a pas été impressionné par Romelu Lukaku.

"Lukaku a fait le minimum syndical. Je pensais qu'il amènerait plus à la Roma, notamment sur le plan comptable. Bien sûr, il a des excuses, son duo avec Dybala n'a jamais pu prendre forme et il était trop isolé devant sous Mourinho", déclare Barzagli.

"Mais je m'attendais à plus d'apport et d'engagement de sa part dans le jeu de la Roma". On ignore encore où se situe l'avenir de Romelu Lukaku, qui intéresse notamment plusieurs clubs d'Arabie Saoudite.