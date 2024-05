Eleven/DAZN et la Pro League remportent une énorme bataille

Eleven/DAZN a frappé fort à quelques jours de la fin de la saison en Jupiler Pro League. Les actions menées contre la diffusion illégale de son contenu ont porté leurs fruits.

Eleven/DAZN mène, depuis un moment, un gros combat contre la diffusion illégale de son contenu, y compris les rencontres de Jupiler Pro League.

Alors que la saison touche bien à sa fin, le diffuseur, qui parle du 18 mai 2024 comme d'un "tournant", a annoncé une énorme nouvelle ce mardi : près de 100 sites qui diffusaient des contenus illégaux ont été fermés.

"Suite à une plainte déposée par Eleven/DAZN, le tribunal de Bruxelles a ordonné la fermeture immédiate de près de 100 sites diffusant des contenus illégaux - principalement ceux de la Jupiler Pro League. Les entreprises de télécommunications se sont conformées à l'ordonnance du tribunal", explique Eleven/DAZN dans un communiqué.

Les Belges consomment plus de contenus pirates

Ainsi, chiffres à l'appuis donnés par l'AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance), Eleven/DAZN confirme que près de 6% des Belges consommes des contenus illégaux de manière régulière avec une moyenne de 4,5% en Europe.

"Ce phénomène croissant devient un véritable fléau pour l'ensemble de l'économie belge et représente un risque majeur pour les secteurs du divertissement, de la culture et du sport en particulier. De nombreux emplois (directs et indirects) sont menacés."

"L'action de samedi dernier est la première d'une longue série", conclut Eleven/DAZN.

Un combat évidemment soutenu par la Pro League. "Aujourd'hui plus que jamais, il est nécessaire d'élaborer des actions fortes. En coopération avec les détenteurs de droits et toutes les parties intéressées, nous devons nous unir dans la lutte intensive contre le piratage de contenu", a confié Lorin Parys, CEO de la Pro League.