Romelu Lukaku définitivement oublié par un ancien club ? "Nous sommes tous passés à autre chose"

Romelu Lukaku avait laissé de bons souvenirs du côté de l'Inter Milan après un passage remarqué et remarquable. Mais pour Lautaro Martinez, c'est du passé.

Romelu Lukaku va faire ses adieux à l'AS Roma après avoir passé une saison dans la capitale italienne en prêt depuis Chelsea. Il s'agissait de la deuxième aventure du joueur en Italie après un passage à l'Inter.

Lorsqu'il portait le maillot du club lombard, il a signé l'une des meilleures saisons de sa carrière mais formé également l'un des meilleurs duos en attaque avec Lautaro Martinez.

Martinez préfère Thuram à Lukaku

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, ce dernier est revenu sur son association avec le Diable Rouge tout en la comparant à celle qu'il a aujourd'hui avec Marcus Thuram: "J'ai fait de grandes choses avec Romelu, un gars qui élimine deux hommes à lui tout seul, mais avec Marcus, j'ai plus de possibilités, plus de choix, plus d'espace".

On sait que la relation entre les deux hommes après cette aventure a connu quelques hauts et surtout des bas. Martinez ne cache pas qu'il est passé à autre chose.

"Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, il ne m'a pas répondu cette fameuse fois et pour nous deux, cela s'est arrêté là. Nous sommes tous passés à autre chose."