Johan Bakayoko rejoindrait Liverpool à une seule condition

Alors que la saison touche à sa fin et que l'Euro pointe le bout de son nez avec un coup d'envoi dans moins d'un mois, plusieurs joueurs vont connaître un été mouvementé et alimenter les rumeurs du mercato estival.

Du côté de Johan Bakayoko, on s'attend bien quitter le PSV pour de bon après avoir été cité sur le départ depuis plusieurs mois. Selon plusieurs médias, le club néerlandais laisserait partir son joueur pour un montant avoisinant les 50 millions d'euros.

Ainsi, les dernières rumeurs évoquent un intérêt de la part d'Arsenal mais également de Liverpool. Les Reds, dont le nouvel entraîneur Arne Slot vient d'être nommé, sont intéressés par le profil du Belge qui plaît au nouveau T1.

Mais ça se bousculerait également du côté de la Bundesliga où le Borussia Dortmund et le RB Leipzig seraient en pole position pour faire venir le Diable Rouge, rapporte Sacha Tavolieri.

Ce dernier ajoute également qu'une arrivée de Bakayoko du côté d'Anfield Road ne pourrait se faire qu'à une condition : Mo Salah doit quitter le club.

🚨🇧🇪 EXCL. Johan Bakayoko considered as one of the names on the table of Liverpool FC for this summer !

Bakayoko’s name has been validated by Barry Hunter and Arne Slot.



🔴 #LFC like the player since March 2023.



😈 Belgian Red Devils wants in priority join a club which plays… pic.twitter.com/InRoq4Pauo