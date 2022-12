Les mots forts de Kylian Mbappé à la mi-temps de la finale : "On ne peut pas faire pire"

L'international français a voulu mettre ses coéquipiers face à leurs responsabilités.

L'Argentine et la France ont offert probablement la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du monde dimanche dernier. Si les Argentins avaient la rencontre en main (2-0) à la mi-temps, Kylian Mbappé a sonné la révolte pour les Bleus en inscrivant un triplé.

Et ce retournement de situation a commencé par un discours du joueur du PSG dans les vestiaires à la mi-temps. "C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie, on ne peut pas faire pire", peut-on entendre dans le documentaire "Merci les Bleus" sur TF1.

"Alors qu’est-ce qu’on va faire ? On retourne sur le terrain, soit on les laisse faire, soit on met un peu d’intensité et on entre dans les duels. Il faut faire autre chose les gars ! C’est une finale de Coupe du Monde. C’est fait, on est mené de deux buts mais on peut revenir. Les gars, c’est tous les 4 ans."

Des mots qui ont eu un impact sur ses équipiers puisqu'ils sont revenus dans la rencontre avant de s'incliner aux tirs au but.