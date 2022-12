Pelé Mboyo va déjà quitter Visé et retrouver l'échelon professionnel !

À peine arrivé, déjà sur le départ. Pelé Mboyo va quitter l'USRL Visé et revenir dans le giron du foot professionnel.

Ilombe "Pelé" Mboyo (35 ans) était descendu de deux échelons cet été : laissé libre par La Gantoise après un souci extra-sportif, l'ancien Diable Rouge (2 caps) signait en septembre dernier à l'USRL Visé, en Nationale 1. Après avoir repris du rythme, Mboyo retrouvait les terrains et le chemin des filets (8 matchs, 3 buts cette saison). Au point de...déjà retrouver le football professionnel cet hiver, semble-t-il.

En effet, Pelé Mboyo devrait quitter les Oies lors du mercato hivernal et signer à l'Excelsior Virton, lanterne rouge de Challenger Pro League. Il découvrirait là un huitième club en Belgique après Charleroi, Courtrai, Gand, Genk, le Cercle de Bruges, STVV et Visé. Une signature d'expérience pour aider les Gaumais à remonter au classement, et de toute urgence.