Voici le classement des buteurs de Nationale 1

C'est la trêve hivernale du côté de la Nationale 1 après la 18ème journée de championnat qui a eu lieu le week-end dernier.

Après avoir disputé 18 journées de championnat, la Nationale 1 fait une petite pause et reprendra le chemin de la compétition le week-end du 7 et 8 janvier 2023. Parmi les meilleurs buteurs de la série, on retrouve d'anciens joueurs de D1A comme Perbet, Chevalier ou encore Dahmane.

Voici le Top 10 des meilleurs buteurs de Nationale 1 :

15 buts : Jérémy Perbet (RFC Liège), Adriano Bertaccini (Thes Sport)

10 buts : Teddy Chevalier (Francs Borains)

9 buts : Din Sula (Knokke), Sam Elisha (Patro Eisden)

8 buts : Roman Ferber (Patro Eisden), Sam Van Aerschot (Heist)

7 buts : Mohamed Dahmane (Olympic), Jesse Mputu (RFC Liège), Adrien Bongiovanni (Charleroi U23), Jeroen Meeuwis (Hoogstraten), Mehdi Bounou (Patro Eisden)

6 buts : Mohamed Soumaré (RAAL), Leslie Bamona (Patro Eisden), Laurens Vermijl (Thes Sport), Joshua Zimmerman (OHL U23), Daan Debouver (Winkel)