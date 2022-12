Thomas Vermaelen, adjoint du futur sélectionneur également ?

Devenu entraîneur adjoint en sélection nationale après sa retraite, Thomas Vermaelen ne s'est pas exprimé sur son avenir. Mais l'Union Belge aimerait le garder au sein du staff.

Thomas Vermaelen (37 ans) a raccroché les crampons en 2021 après un dernier Euro assez réussi sur le plan individuel, et a ensuite intégré le staff de l'équipe nationale auprès de Roberto Martinez. Et le départ de ce dernier n'affectera en rien l'avenir de "Verminator", du moins si l'ancien capitaine d'Arsenal le souhaite : comme le Nieuwsblad, le rappelle, Thomas Vermaelen dispose d'un contrat à durée indéterminée à l'Union Belge, et la fédération aimerait le conserver au sein du futur staff.

Élève prometteur lors des cours d'entraîneur mis en place par l'Union Belge pour les Diables Rouges, Vermaelen avait même été cité comme candidat pour déjà devenir sélectionneur, mais cette piste paraît écartée. Cependant, il paraît clair que le futur entraîneur des Diables devra préférablement lui faire une place dans son staff. Concernant le reste des adjoints de Martinez, tout est plus flou : Thierry Henry était arrivé avec Martinez en 2016 et ne cache pas ses ambitions en tant que coach principal, tandis qu'Iñaki Bergara paraît lui aussi fort lié à Roberto Martinez et devrait le suivre s'il signe pour un autre employeur.