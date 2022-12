Andreas Skov Olsen écarté pour le match face à OHL : "Hoefkens a choisi de m'exclure"

Andreas Skov Olsen a tenu à réagir à la liste dévoilée ce dimanche soir par le Club de Bruges, dans laquelle il ne figure pas à la surprise générale. Blessé depuis quelques temps à la hanche, Skov Olsen se considérait suffisamment rétabli pour jouer ce lundi.

"J'aimerais pouvoir aider l'équipe, mais l'entraîneur a choisi de m'exclure", a écrit Skov Olsen dans une story Instagram. Le Danois précise qu'il "n'est pas blessé, comme le dit la rumeur", et "souhaite le meilleur à l'équipe." La story a été supprimée depuis.

Cette absence de Skov Olsen, titulaire indiscutable depuis le début de la saison (22 matchs, 8 buts et 4 assists depuis le début de la saison) survient quelques jours après la déroute en Coupe de Belgique face à Saint-Trond (1-4) et les nombreux remous autour du coach Carl Hoefkens, dont la position s'est très vite fragilisée.

Last one in 2022. 🔵⚫

Hier zijn de 21 geselecteerde spelers. 🏟️ #CluOhl pic.twitter.com/0o3pzlI2Uv