La Fédération marocaine monte au créneau pour défendre un joueur accusé de promouvoir le salafisme

Accusé d'apologie du salafisme, le joueur de Toulouse a été défendu par la Fédération Marocaine qui dément ces accusations.

Souvent entré en jeu et même buteur face à la Belgique durant la folle épopée du Maroc à la Coupe du Monde, Zakaria Aboukhlal a été accusé de promouvoir le salafisme et le prosélytisme religieux au sein du vestiaire marocain par le média Achkayen.

L’ailier qui évolue à Toulouse a rapidement été défendu par sa fédération qui dément ces accusations et loue son comportement exemplaire. "Suite à la publication d’un article par l’un des sites internet qui touche à la personne et au comportement de l’international marocain, Zakaria Aboukhlal, lors de sa participation avec l’équipe nationale à la Coupe du monde du Qatar 2022. La Fédération royale marocaine de football dément catégoriquement là de fausses accusations à son encontre dans cet article où le joueur a fait preuve d’un comportement exemplaire aux côtés de ses collègues afin d’obtenir des résultats honorables pour l’équipe nationale dans cette compétition mondiale. La Fédération Royale Marocaine de Football exprime sa ferme condamnation des atteintes portées par ce site à la personne et au comportement du joueur, et à travers lui, à l’image de l’équipe nationale avec toutes ses activités, elle confirme également qu’elle aura recours à des mesures légales pour protéger les membres de l’équipe nationale de football et réfuter toutes les fausses allégations affectant leur comportement ou leur vie personnelle dans l’exercice de leurs fonctions nationales."