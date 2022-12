L'homme du match Victor Boniface toujours plus important avec l'Union : "Un match référence"

Même sans avoir trouvé le chemin des filets, le successeur de Deniz Undav est l'homme du match de cet Union - Ostende.

Ce lundi, c'est en deuxième mi-temps que l'Union Saint-Gilloise est parvenue à faire la différence contre Ostende (3-0) pour sa dernière rencontre de 2022. Déterminant depuis son arrivée cette saison, l'attaquant nigérian fut déterminant pour les pensionnaires du Parc Duden. Sur les relances d'Anthony Moris, notamment, en se plaçant sur le côté gauche pour dévier le ballon et offrir une solution d'attaque rapide à ses coéquipiers.

Malgré ses 22 ans, Victor Boniface fait preuve d'une grande qualité lorsqu'il s'agit de conserver le ballon, dos au but - chose rare chez les jeunes attaquants modernes -. Doté d'une belle qualité technique et d'une grosse frappe de balle, il est le remplaçant idéal de Deniz Undav. Statistiquement parlant, le Nigérian n'est "qu'à" trois buts et trois passes décisives en Jupiler Pro League. Mais il s'agit d'un joueur qui parvient à se démarquer d'une autre manière que sur le plan purement comptable, comme en témoigne son entraîneur Karel Geraerts.

"Il a fait de très bonnes choses, surtout en première période. Il était très bon avec le ballon et j'ai senti qu'il insufflait beaucoup de confiance à l'équipe. C'est dommage que sa prestation n'ait pas été récompensée par un but. Il a fourni un match référence, c'est ce que je veux voir de lui chaque semaine. Si je dois lui pointer un point faible, c'est son manque de régularité. Il doit reproduire cette performance chaque semaine et se baser là-dessus pour continuer à progresser" conclut le T1 de l'Union.