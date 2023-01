Un champion d'Europe l'assure : "Laissez du temps à De Ketelaere, regardez De Bruyne à Chelsea"

Beaucoup en Italie se demandent encore si Charles De Ketelaere va éclore. Pour d'autres, il n'y a pas le moindre doute.

Charles De Ketelaere n'a pas encore eu d'impact depuis son transfert du Club de Bruges à l'AC Milan. Le sélectionneur national italien Roberto Mancini a défendu le jeune Diable Rouge auprès de La Gazzetta dello Sport.

Au Milan AC, De Ketelaere, 21 ans, doit souvent se contenter d'un rôle de réserviste. Mancini compare la situation à celle de De Bruyne à Chelsea. "Il est très fort. Mais il est jeune, donc il a besoin de temps. Et comme c'est un Belge, il doit s'y habituer. Souvenez-vous des débuts de De Bruyne à Chelsea : on aurait dit qu'il ne savait pas jouer au football."

Selon Mancini, De Ketelaere est plus un milieu de terrain qu'un attaquant. "De Ketelaere pourrait également jouer en tant que faux neuf, mais il me semble être plutôt un milieu de terrain offensif. S'il retrouve son meilleur niveau, avec d'autres nouveaux venus comme Adli et Origi, cela pourrait changer beaucoup de choses pour l'AC Milan", cite Het Nieuwsblad.