Chelsea perd Sterling, Pulisic et le choc face à Manchester City

Piètre match de football entre Chelsea et Manchester City, avec une défaite à l'arrivée pour les Blues.

Manchester City met la pression sur Arsenal : les Citizens ont été l'emporter sur la pelouse de Chelsea (0-1) grâce à un but de Riyad Mahrez (63e). Un but tombé dans une rencontre franchement peu emballante, dans laquelle Erling Haaland a ainsi touché un petit ballon en première période et Kevin De Bruyne fort peu brillé.

Chelsea, qui plus est, a eu la poisse : d'entrée de jeu, Raheem Sterling s'est blessé et a dû quitter la pelouse (5e), suivi assez rapidement par Christian Pulisic (22e). Deux coups durs pour Graham Potter, qui peine à apposer sa patte sur le jeu londonien. Chelsea reste ainsi embourbé à la 10e place du classement. Manchester City, de son côté, revient à 5 points d'Arsenal.