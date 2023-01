Juninho fracasse Rudi Garcia : "C'est le plus mauvais personnage que j'ai connu de toute ma carrière dans le football"

Après une aventure commune à l'Olympique Lyonnais (2019-2021), le Brésilien conserve une immense rancœur envers le technicien français.

Juninho a fracassé Rudi Garcia qui va maintenant diriger Cristiano Ronaldo (37 ans) à Al-Nassr. "Mon expérience avec Rudi Garcia a été terrible. C'est le plus mauvais personnage que j'ai connu de toute ma carrière dans le football. (...) Il ne respecte que les gens qui ont du pouvoir ou dont il peut profiter. Maintenant, en ce qui concerne CR7, il n'osera rien faire qui le gêne, au contraire, il irait même lui servir le petit déjeuner si nécessaire. Il va essayer d'être ami avec Cristiano, d'être intime et il fera n'importe quoi pour ça. Ce serait un rêve pour lui", a lâché le Brésilien pour le site MaisFutebol.

"Peu importe le succès de l'équipe ou l'harmonie du vestiaire, il doit être au centre d'attention. Même si c'est dans la crise. Mais, comme tous les êtres humains très froids, il reconnaît ceux qui sont plus grands que lui et essaie d'en profiter. Ronaldo est l'un des plus grands de l'histoire du football, une légende, et Rudi le sait", a conclu l'ancien directeur sportif de l'OL.