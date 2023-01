L'ancien d'Anderlecht Sacha Kljestan annonce sa retraite

Figure marquante de l'Anderlecht des années 2010, Sacha Kljestan range les crampons.

Sacha Kljestan a annoncé ce jeudi mettre un point définitif à sa carrière, à l'âge de 37 ans. Le milieu de terrain avait récemment fait ses adieux au LA Galaxy, où il évoluait depuis 2019, au terme de son contrat. On ignorait cependant s'il allait rejoindre un nouveau club de MLS à l'intersaison, ou encore tenter une dernière pige hors des USA. La réponse est donc non.

Sacha Kljestan met un terme à une carrière qui l'aura notamment vu porter 52 fois le maillot des USA. Malheureusement, il manquera à deux reprises la Coupe du Monde, laissé de côté par le sélectionneur en 2010 et en 2014. En club, Kljestan et sa célèbre moustache ont marqué le Sporting d'Anderlecht des années 2010 : de 2010 à 2015, l'Américain disputera 132 matchs avec le RSCA. Arrivé des Chivas, il repartira ensuite pour la MLS, portant les couleurs des NY Red Bulls et d'Orlando City avant de signer au LA Galaxy.