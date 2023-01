Raphael Holzhauser déjà sur le départ

Arrivé l'été dernier à Den Dreef en provenance du Beerschot, l'Autrichien est sur le départ.

Peu utilisé par Marc Brys, Raphael Holzhauser pourrait déjà quitter OHL cet hiver. Le milieu de terrain offensif n'a joué que 547 minutes et n'a été titularisé que six fois. Le meneur de jeu serait dans le viseur de Stuttgart, Augsbourg, Austria Vienne et le Grasshopper Zurich, selon la presse allemande.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Louvanistes, Holzhauser serait en train d'examiner les différentes options.