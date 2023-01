Harry Kane pense encore à son penalty : "Je m'en rappellerai toute ma vie"

En quart de finale de la Coupe du Monde, Harry Kane a manqué le penalty qui aurait fait 2-2 face à la France. Un moment difficile à vivre pour l'attaquant anglais.

Interviewé dans l'Evening Standard, Harry Kane est ainsi revenu sur ce penalty manqué. Un moment crucial puisque l'Angleterre ne reviendra pas dans le match par après, avec 6 minutes à jour. "Je me rappellerai probablement de ce moment pour le reste de ma vie. Ca fait partie du jeu. Ca ne va pas m'affecter en tant que joueur et personne, mais je dois faire avec", reconnaît l'attaquant de Tottenham.

"Je continuerai à travailler dur pour devenir meilleur. Après ce raté, je ne voulais qu'une chose, c'était rejouer le plus vite possible pour que ça me sorte de la tête", affirme Kane. "Ca a été difficile, mais cela fait partie des hauts et des bas du sport".