La première sélection de Scott Parker avec Bruges est connue

Quelques jours après sa présentation officielle, voilà la première sélection de Scott Parker. Le nouvel entraîneur du Club de Bruges peut compter notamment sur un retour, et non des moindres.

Le premier match du Bruges version Scott Parker sera très scruté, d'autant qu'il s'agit d'un périlleux déplacement à Genk, leader. Les Blauw & Zwart seraient inspirés de ralentir les Limbourgeois, qui prennent le large en tête. Pour ce premier match, Parker a révélé une sélection de 20 joueurs. On y retrouve notamment Roman Yaremchuk, de retour d'une légère blessure, mais aussi et surtout un certain Mats Rits. Victime d'une rupture des ligaments croisés en mai dernier, Rits a manqué toute la première moitié de saison, et fait donc enfin son retour.