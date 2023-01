Roberto De Zerbi prévient Leandro Trossard : "S'il ne se donne pas à 100%, il ne jouera pas"

Le Diable Rouge connaît une situation délicate avec Brighton.

Malgré une saison entamée en trombe (7 buts et 3 assists sur les 13 premiers matchs de Premier League), Leandro Trossard est dans le dur. Son coach Roberto de Zerbi avait déjà reconnu que le Diable Rouge était revenu hors-forme de la Coupe du Monde pour expliquer son choix de le laisser sur le banc 90 minutes face à Everton.

Cette fois carrément absent du groupe qui s'est imposé à Middlesbrough en FA Cup, le Limbourgeois a une nouvelle fois été évoqué par son entraîneur en conférence de presse. Les nouvelles ne sont pas franchement rassurantes : "Je veux plus de lui. Il peut travailler plus dur, il peut courir plus sur le terrain, et je veux des joueurs qui donnent 100 % à chaque session d'entraînement et à chaque match. Sans ces caractéristiques, il ne peut pas jouer avec moi".

Une mise en garde qui survient alors que Kaoru Mitoma continue de monter en puissance sur le flanc gauche ces dernières semaines (3 buts sur les 5 derniers matchs de Premier League). Du côté des supporters, on reproche également à Trossard de compliquer les négociations quant à un nouveau contrat, dans le but de décrocher un transfert.