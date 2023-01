Leandro Trossard, pas en forme ? Son coach s'exprime

Leandro Trossard n'a pas repris dans les meilleures dispositions au retour de la Coupe du Monde. L'ailier belge a notamment pris place sur le banc. Roberto De Zerbi explique.

Leandro Trossard a-t-il le blues post-Mondial ? En tout cas, l'attaquant des Diables Rouges est revenu de la Coupe du Monde en bien moins bonne forme qu'avant, lui qui comptait 7 buts et 3 assists en Premier League. Lors de la victoire de Brighton & Hove Albion à Everton (0-4), Trossard n'a même pas quitté le banc. "C'était un choix de ma part", confirmait Roberto De Zerbi après la rencontre. "Leandro est un très bon joueur, mais il doit être à 100%".

Et apparemment, Trossard ne serait donc pas à 100%. Sur quel plan ? De Zerbi l'ignore. "Je ne sais pas si c'est mental ou physique, mais Trossard n'est pas revenu au mieux de la Coupe du Monde", regrette l'entraîneur italien de Brighton & Hove Albion. "Et je me dois d'aligner la meilleure équipe possible. Ce mardi, il n'était pas dans les bonnes conditions pour jouer". Une déclaration forte.