Un grand Courtois et le Real se qualifient pour la finale de la Supercoupe d'Espagne

Le Real a dû attendre les tirs au but, mais tient son ticket pour la finale de la Supercoupe d'Espagne.

La première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne opposait le Real à Valence et les Madrilènes ont fait respecter leur rang, mais ils ont souffert pour composter leur ticket pour la finale. Karim Benzema avait pourtant idéalement lancé son équipe en ouvrant le score sur penalty en première période.

Mais Valence a réagi dès le retour dès le retour des vestiaires via Samuel Lino. Les deux équipes se sont ensuite ménagés de belles opportunités, mais les deux gardiens ont été irréprochables jusqu'à la 120e minute de jeu.

Et c'est donc aux tirs au but que s'est jouée la place en finale. Et le Real a obtenu gain de cause grâce à quatre tirs au but convertis sur quatre et à deux essais manqués côté valencien, dont le dernier, repoussé par Thibaut Courtois. Les Madrilènes affronteront le Barça ou le Betis, dimanche, en finale.