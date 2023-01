L'Atlético Madrid demande à Courtois de s'excuser !

Thibaut Courtois joue pour le Real Madrid depuis quelques années maintenant, mais il a aussi joué pour le rival de la ville, l'Atlético. Il y a gagné le titre et perdu la finale de la CL. Cependant, quelques déclarations du passé ont exaspéré les fans de l'Atlético.

Et par conséquent, sa plaque commémorative devant le stade est à nouveau remise en question. La Commission sociale de l'Atlético de Madrid s'est réunie hier pour discuter des critères à remplir pour faire partie du "Paseo de los Jugadores Centenarios". Il y a une sorte de "Hall of Fame" au Civitas Metropolitano avec des plaques de joueurs qui ont une place dans l'histoire de l'Atlético.

Courtois a connu beaucoup de succès en trois saisons à l'Atlético et a su se faire une place dans le cœur des supporters. Cela s'est considérablement refroidi lorsqu'il a signé pour le Real en 2018 et il a déclaré après la victoire en finale de la CL de la saison dernière : " juste hier, j'ai dit à mes amis que lorsque le Real joue des finales, il les gagne. Maintenant, je suis du bon côté de l'histoire."

Cette déclaration a énervé des socios de l'Atlético et quelques fans ont retiré sa plaque il y a six mois. Les dégâts ont été réparés, mais le mémorial fait à nouveau l'objet de discussions. La Commission sociale a statué que les joueurs doivent "toujours rester respectueux du club et des supporters" afin de conserver leur plaque. Et Courtois n'a pas réussi à le faire, estime l'Atlético.

"Une lettre a été envoyée à Thibaut Courtois, lui indiquant clairement qu'il ne remplit pas les critères pour conserver sa plaque, en raison de certaines déclarations qui ont blessé les fans", peut-on lire dans une annonce sur le site du club. "Nous lui offrons la possibilité de s'excuser. La Commission, quant à elle, a pris connaissance de la réponse de M. Courtois. Une conversation avec le gardien de but est en cours pour clarifier la situation."