Senne Lynen : "Je veux absolument vivre une finale de coupe"

L'Union Saint-Gilloise n'est plus qu'à deux matchs d'une finale de Coupe de Belgique.

Victorieuse de La Gantoise ce jeudi sur le score sans appel de 4-0, l'Union Saint-Gilloise a fait un grand pas et affiche de plus en plus d'ambitions dans la compétition. Comme le disait Teddy Teuma après la rencontre : "nous voulons gagner la Coupe".

Une volonté également bien présente chez Senne Lynen. A nouveau auteur d'une bonne prestation ce jeudi face à La Gantoise, avec un assist sur le 3-0 de Boniface, le milieu de terrain se verrait bien gagner la première Coupe de Belgique dans l'histoire de l'Union depuis...1914.

"C'était une première mi-temps parfaite. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais c'est bon pour la confiance ", a déclaré Lynen au micro de Sporza. "Tout est possible. Je veux absolument vivre une finale de coupe."