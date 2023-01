🎥 Liverpool coule à Brighton et continue de s'éloigner du haut de tableau de Premier League (vidéo)

Défaite inquiétante pour les Reds, sans réaction sur la pelouse de Brighton.

En conflit ouvert avec son entraîneur Roberto de Zerbi, Leandro Trossard était une nouvelle fois absent du groupe de Brighton pour défier Liverpool. Une menace en moins pour les Reds mais Jurgen Klopp devait lui se passer de Virgil van Dijk, absent pour quelques semaines.

Une absence au coeur de la défense assez remarquée. Si les deux équipes se quittent sur un 0-0 au repos, Liverpool ne met pas longtemps à flancher défensivement avec une mauvaise relance de Joel Matip et une fébrilité inquiétante dans l'arrière garde sur l'ouverture du score de Solly March quelques secondes après le retour des vestiaires.

1⃣-0⃣ | Brighton crée la surprise ! 🔥 Sur un assist de Mitoma, Solly March ouvre le score 🤯#PremierLeague #PL #BHALIV pic.twitter.com/V7ZQI9sJCy — VOOsport (@VOOsport) January 14, 2023

Le début du cauchemar pour les hommes de Jurgen Klopp : six minutes plus tard, Brighton profitait une nouvelle des espaces laissés pour perforer dans l'axe et inscrire le 2-0 grâce à son buteur du jour, Solly March, auteur d'un doublé.

2⃣-0⃣ | Liverpool craque complètement ! 😱 Sur une nouvelle perte de balle, Brighton se projette vite et March inscrit un doublé 🎯#PremierLeague #PL #BHALIV pic.twitter.com/JF4tMrdNvO — VOOsport (@VOOsport) January 14, 2023

Mais il n'est pas le seul à avoir participé à la fête : à dix minutes du terme, Danny Welbeck, monté au jeu, donnait au score son allure définitive en se jouant de Joe Gomez sur une rentrée en touche très mal négociée par la défense des Reds. La défaite voit Liverpool se faire doubler au classement par leur adversaire du jour. Actuellement huitièmes de Premier League, le club pourrait même se faire dépasser par Brentford en cas de succès des Bees contre West Ham.