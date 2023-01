Anthony Moris : "Cette équipe arrive à maturité"

Le gardien de l'Union Saint-Gilloise voit son équipe constamment évoluer.

Ce dimanche, l'USG a frappé un grand coup en battant l'Antwerp à domicile (2-0). Une victoire expliquée calmement par Anthony Moris, dans son style habituel.

"On prend beaucoup de plaisir à se faire mal, à défendre tous ensemble (...) Nous avons un système de jeu en place, et nous appliquons des consignes en jouant simplement, en défendant et en attaquant simplement. Sans cette simplicité dans notre jeu, on n'y arriverait pas. Il faut garder aussi cette liberté, par rapport à l'activité des joueurs."

L'Union a parfaitement géré son match de ce dimanche. "C'est de la maturité", affirme Moris. "La saison dernière nous avait aussi donné beaucoup de confiance. Je pense que ce qui nous caractérise beaucoup cette saison, c'est de l'efficacité et de la maturité. On ne panique jamais, on sait toujours ce qu'on a à faire. C'est ça aussi qui fait qu'on commence des matchs plus facilement, aussi mentalement parlant. Mais on ne doit pas non plus s'enflammer. Nous sommes toujours les mêmes joueurs."