Olivier Dumont prêt à saisir sa chance : "J'attends ça depuis longtemps"

Olivier Dumont s'est vu offrir une nouvelle chance contre Zulte Waregem et l'a saisie à deux mains après avoir été remplacé en Coupe suite au carton rouge reçu par le gardien Schmidt.

Olivier Dumont a compris. "Je n'ai pas continué à me plaindre de cet incident à Waregem. Cela arrive dans le football", a déclaré l'ancien joueur du Standard à Het Belang van Limburg. "Je savais qu'une nouvelle opportunité se présenterait. Je suis satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées ici à Eupen. Notre bloc était encore là et nous avons donné très peu. Je me sentais très bien moi-même à côté de Boya. Ce n'était pas simple sur le terrain humide."

Dumont peut s'attendre à recevoir plus de chances. "Ah, le départ de Christian Brüls signifie une perte pour ce groupe. Mais c'est une bonne chose pour une personne : j'ai des occasions de jouer maintenant. J'attends ça depuis longtemps. Il est logique que Brüls ait toujours été le premier choix à mon poste. Je ne pouvais pas rivaliser avec son expérience et je suis aussi un joueur différent. Mais j'ai toujours continué à travailler dur. La récompense est là maintenant."