🎥 Luis Suarez s'offre un triplé pour ses débuts au Brésil !

La tournée sud-américaine de Luis Suarez (35 ans) se passe plutôt bien. Après être revenu au pays et avoir emmené le Nacional Montevideo jusqu'au titre, l'Uruguayen a signé à Grêmio, au Brésil. La nuit dernière, Suarez faisait ses débuts en finale de la Recopa Gaucha, compétition qui voit s'opposer les vainqueurs des coupes régionales du Rio Grande do Sul.

Et pour ses débuts, El Pistolero a tiré trois fois. Un triplé pour son tout premier match, en 37 minutes de jeu !

35 year old Luis Suarez scored a 38 minute hat-trick on his debut for Brazilian club Gremio last night...



He's still got it. 👑đŸ‡șđŸ‡Ÿ



