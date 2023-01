Nouvelle perte record en vue pour le football belge

Des chiffres qui dépasseront assurément le précédent record de 139,6 millions d'euros de pertes, atteint lors de saison 2020-2021 marquée par l'épidémie de Covid.

Le Nieuwsblad assure, après vérification auprès de plusieurs sources, que le saison 2021-2022 marquera la plus grosse perte financière dans l'histoire du football belge. Cela concernerait la perte globalement parlant, mais également plus de clubs seraient touchés par cette dernière.

L'une des raisons expliquant cela serait l'augmentation inquiétante de la masse salariale, ayant augmenté de 85 %. De plus, au cours des six premiers mois de la saison actuelle, il y aurait eu une augmentation de 20% en comparaison avec les six derniers mois de la saison précédente.

"Des chiffres malsains", avait commenté le CEO de la Pro League, Lorin Parys, faisant référence au plan Football First, instaurant des conditions de licences plus strictes. L'une de ces conditions étant par exemple que les clubs doivent faire état d'un business plan afin de prouver comment ils atteindront des fonds positifs dans les cinq prochaines années. Le 30 juin prochain, les clubs n'ayant pas réalisé une amélioration de plus de 20 % par rapport à l'année dernière débuteront la saison 2024-2025 avec une déduction d'un point.

Le Nieuwsblad ajoute que les clubs professionnels belges doivent déposer leur dossier de licence d'ici le 15 février, et que certains d'entre eux craignent déjà de ne pas répondre aux conditions pour la prochaine saison.