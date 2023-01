Olivier Deschacht s'en prend à un joueur d'Anderlecht : "C'est une honte absolue"

Fabio Silva n'a pas joué à Anderlecht mercredi. Le Portugais veut partir après un conflit avec l'entraîneur Brian Riemer. Olivier Deschacht l'a taclé lourdement sur Sporza.

"Une honte ! Une honte absolue", a déclaré Deschacht à Sporza. "Et il en va de même pour Esposito. Ils doivent aussi voir où en est le club. Silva et Esposito viennent à Anderlecht avec l'idée qu'en cas de bons résultats, ils pourront eux-mêmes faire un pas en avant. Maintenant que les choses vont mal, ils n'en ont plus envie."

Sur le plan sportif, Silva est une perte pour les Anderlechtois. "Silva est très important pour cet Anderlecht, il est le seul à pouvoir marquer des buts, mais il n'y a eu absolument aucune autocritique après le match contre le Club Bruges, par exemple. Il a été remplacé, mais n'avait pas bien joué non plus. Il faut parfois mettre sa fièreté de côté et regarder où en est l'équipe, le club".

Anderlecht a perdu contre Zulte Waregem 2-3. Il n'est donc qu'à cinq points de relégation.