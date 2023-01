Ruud Vormer sous le charmer d'un ancien coéquipier brugeois : "Il jouera dans les plus grands clubs"

L'ancien capitaine du Club a toujours un oeil tourné vers son ancien fief.

Le Club de Bruges compte dans ses rangs plusieurs joueurs talentueux qui peuvent espérer un bel avenir. Andreas Skov Olsen, Abakar Sylla et Tajon Buchanan, entre autres, ont déjà été liés à des clubs étrangers. Ruud Vormer voit un autre grand talent se profiler : Antonio Nusa.

Selon Vormer, Nusa est peut-être le plus belle pépite du Club de Bruges. Il voit l'attaquant norvégien faire une brillante carrière. "Le meilleur de tous. Notez-le : Antonio Nusa. Il jouera plus tard dans les plus grands clubs du monde. Real Madrid, City... Souvenez-vous de mes paroles", déclare Vormer à Het Laatste Nieuws.

Nusa, âgé d'à peine dix-sept ans, est encore loin d'être titulaire au Club de Bruges pour le moment. La concurrence avec des joueurs comme Noa Lang et Skov Olsen s'est avérée trop importante pour le moment, si bien que Nusa n'a fait que quinze apparitions pour l'équipe de Bruges cette saison, principalement en tant que remplaçant.